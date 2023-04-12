Греф опасается, что Россия может не попасть в клуб держав в области ИИ

Греф убежден, что Россия должна приложить все усилия, чтобы войти в этот закрытый клуб, а не становиться получателем новых технологий.

«Нам нужно быть донорами, а не реципиентами этих технологий», - пояснил Греф.

Он также отметил, что технологии искусственного интеллекта дадут прирост российской экономики. При этом вопросы кибербезопасности должны идти впереди развития искусственного интеллекта.

Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян заявил в интервью НСН, что искусственный интеллект не сможет заменить представителей творческих профессий, но миллионам людей придется искать новую работу.



