Греф опасается, что Россия может не попасть в клуб держав в области ИИ
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в мире существует риск создания закрытого клуба держав в области искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.
Греф убежден, что Россия должна приложить все усилия, чтобы войти в этот закрытый клуб, а не становиться получателем новых технологий.
«Нам нужно быть донорами, а не реципиентами этих технологий», - пояснил Греф.
Он также отметил, что технологии искусственного интеллекта дадут прирост российской экономики. При этом вопросы кибербезопасности должны идти впереди развития искусственного интеллекта.
Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян заявил в интервью НСН, что искусственный интеллект не сможет заменить представителей творческих профессий, но миллионам людей придется искать новую работу.
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