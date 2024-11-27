СМИ: Глава Unilever назвал истинные причины продажи российского подразделения
Транснациональный производитель косметики и бытовой химии Unilever покинул российский рынок, поскольку утратил контроль над бизнесом в стране. Об этом заявил гендиректор компании Хайн Шумахер в интервью Bloomberg.
Он уточнил, что после введения западных санкций Unilever утратила возможность переводить денежные средства в Россию, а также анализировать результаты своей деятельности и влиять на управление брендами.
По словам Шумахер, он не предполагал, что в ближайшие годы ситуация изменится. По этой причине было принято решение об уходе из России.
Ранее сообщалось, что компания закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии. Покупателем стала группа «Арнест» бизнесмена Алексея Сагала. В рамках сделки российский производитель парфюмерии, косметики и товаров для дома получил также четыре российских завода — в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru