СМИ: Глава Unilever назвал истинные причины продажи российского подразделения

Он уточнил, что после введения западных санкций Unilever утратила возможность переводить денежные средства в Россию, а также анализировать результаты своей деятельности и влиять на управление брендами.

По словам Шумахер, он не предполагал, что в ближайшие годы ситуация изменится. По этой причине было принято решение об уходе из России.

Ранее сообщалось, что компания закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии. Покупателем стала группа «Арнест» бизнесмена Алексея Сагала. В рамках сделки российский производитель парфюмерии, косметики и товаров для дома получил также четыре российских завода — в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле, напоминает «Радиоточка НСН».

