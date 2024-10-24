В «Ашане» опровергли информацию о продаже бизнеса в РФ
Компания «Ашан Ритейл Россия» назвала слухами информацию о том, что французская сеть гипермаркетов намерена продать свой бизнес в РФ. Об этом сообщает РБК.
Комментируя публикацию журнала La Lettre о намерении «Ашана» уйти с российского рынка в компании указали, что подобные слухи ходят уже несколько лет.
«Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке», – заключили в «Ашан Ритейл Россия».
Ранее транснациональный производитель косметики и бытовой химии Unilever закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У задержанного петербургского чиновника обнаружили 30 млн рублей
- Польша вышлет сотрудников генконсульства РФ в Познани
- В «Ашане» опровергли информацию о продаже бизнеса в РФ
- Путин: Проблема таяния горных ледников, актуальная для многих стран, нарастает
- МВД Грузии закупило водометы и оружие перед парламентскими выборами
- Госдума утвердила в первом чтении проект бюджета
- ВСУ потеряли на Курском направлении 26 222 военнослужащих
- Стала известна дата премьеры сериала «Первый номер» с Цыгановым в главной роли
- Путин заявил, что у ООН сейчас нет альтернатив
- СМИ: Замминистра энергетики Мочальникова задержали по делу о мошеничестве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru