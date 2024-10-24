В «Ашане» опровергли информацию о продаже бизнеса в РФ

Комментируя публикацию журнала La Lettre о намерении «Ашана» уйти с российского рынка в компании указали, что подобные слухи ходят уже несколько лет.

«Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке», – заключили в «Ашан Ритейл Россия».

Ранее транснациональный производитель косметики и бытовой химии Unilever закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

