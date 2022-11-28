СМИ: «Газпром» законсервирует газоперекачивающее оборудование «Северных потоков»

По данным издания, после консервации все оборудование останется на станциях, его перевозка на другие объекты не планируется, пишет РИА ФАН. Эксперты называют консервацию логичным шагом: восстановление работоспособности газопровода вряд ли начнется в ближайшее время. При этом перенос оборудования на другие КС неактуален, так как на «Портовой» используются уникальные агрегаты. По прогнозам, работы по консервации могут занять до трех-пяти месяцев.

Представители «Газпрома» не стали комментировать информацию «Коммерсанта».

В конце сентября на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» были зафиксированы повреждения и утечки газа. Кремль назвал ЧП на газопроводах терактом. В ноябре расследовавшие инциденты власти Швеции сообщили, что при осмотре газопроводов были выявлены обширные повреждения труб в результате взрывов, также были изъяты несколько «иностранных предметов», напоминает Ura.ru.

