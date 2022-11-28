СМИ: «Газпром» законсервирует газоперекачивающее оборудование «Северных потоков»
Энергетическая компания «Газпром» намерена законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», которые обеспечивали подачу газа в трубопровод «Северный поток». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, после консервации все оборудование останется на станциях, его перевозка на другие объекты не планируется, пишет РИА ФАН. Эксперты называют консервацию логичным шагом: восстановление работоспособности газопровода вряд ли начнется в ближайшее время. При этом перенос оборудования на другие КС неактуален, так как на «Портовой» используются уникальные агрегаты. По прогнозам, работы по консервации могут занять до трех-пяти месяцев.
Представители «Газпрома» не стали комментировать информацию «Коммерсанта».
В конце сентября на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» были зафиксированы повреждения и утечки газа. Кремль назвал ЧП на газопроводах терактом. В ноябре расследовавшие инциденты власти Швеции сообщили, что при осмотре газопроводов были выявлены обширные повреждения труб в результате взрывов, также были изъяты несколько «иностранных предметов», напоминает Ura.ru.
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