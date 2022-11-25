В Дании показали первое видео с места взрыва «Северного потока - 2»

Телеканал TV 2/Bornholm в Дании распространил первые кадры разрушенного взрывом газопровода «Северный поток - 2», которые были сняты с помощью подводного беспилотного плавательного аппарата. Видео длительностью около трёх минут демонстрирует значительные разрушения трубы, проложенной в исключительной экономической зоне Дании.

Для съёмок телеканал получил разрешение от Датского морского управления. Место взрыва находится в 20 километрах от южной оконечности острова Борнхольм. Эксперты сходятся во мнении, что новое видео подтверждает версию диверсии.