В Дании показали первое видео с места взрыва «Северного потока - 2»
Телеканал TV 2/Bornholm в Дании распространил первые кадры разрушенного взрывом газопровода «Северный поток - 2», которые были сняты с помощью подводного беспилотного плавательного аппарата. Видео длительностью около трёх минут демонстрирует значительные разрушения трубы, проложенной в исключительной экономической зоне Дании.
Для съёмок телеканал получил разрешение от Датского морского управления. Место взрыва находится в 20 километрах от южной оконечности острова Борнхольм. Эксперты сходятся во мнении, что новое видео подтверждает версию диверсии.
Ранее в Швеции были распространены кадры повреждений трубопровода системы «Северный поток» в экономической зоне этого скандинавского королевства.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о наличии «косвенных оснований полагать», что смс-сообщение «все сделано», которое бывшая на тот момент премьер-министром Британии Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену, относилось именно к подрыву «Северных потоков».
Утечка газа из трубопроводов была зафиксирована в ночь на 26 сентября. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на местах утечки топлива и не исключили целенаправленной диверсии.
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