СМИ: ФНС заподозрила «Ашан» в неуплате налогов

По данным издания, межрайонная инспекция ФНС № 1 по крупнейшим налогоплательщикам провела выездную проверку «Ашана» за 2020-2021 годы. Что стало причиной мероприятий, не уточняется, пишет Ura.ru.

«Доначисление в размере 180,9 млн руб., из общей суммы которого на сами налоги приходится 125,9 млн руб., может произойти в случае соответствующего решения по итогам проверки», — отмечает РБК.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой просил проверить финансово-хозяйственную деятельность «Ашана», а также сетей Leroy Merlin и Decathlon. Парламентарий отмечал, что компании используют незаконную так называемую налоговую оптимизацию. Луговой направлял обращения в Минфин и ФСБ.

