СМИ: ФНС заподозрила «Ашан» в неуплате налогов
Федеральная налоговая служба по итогам проведенной в прошлом году проверки может доначислить подразделению «Ашан» в России 180,9 млн рублей за неуплаченные налоги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность компании.
По данным издания, межрайонная инспекция ФНС № 1 по крупнейшим налогоплательщикам провела выездную проверку «Ашана» за 2020-2021 годы. Что стало причиной мероприятий, не уточняется, пишет Ura.ru.
«Доначисление в размере 180,9 млн руб., из общей суммы которого на сами налоги приходится 125,9 млн руб., может произойти в случае соответствующего решения по итогам проверки», — отмечает РБК.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой просил проверить финансово-хозяйственную деятельность «Ашана», а также сетей Leroy Merlin и Decathlon. Парламентарий отмечал, что компании используют незаконную так называемую налоговую оптимизацию. Луговой направлял обращения в Минфин и ФСБ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru