СМИ: европейские компании потеряли от 100 млрд евро в России с 2022 года
Прямые потери компаний из Европы на рынке России, вызванные специальной военной операцией, составили не менее 100 млрд евро с февраля 2022 года, сообщает The Financial Times со ссылкой на данные, которые появились после анализа финансовой отчетности ведущих европейских компаний за последние 1,5 года.
Около 176 компаний столкнулись с обесценением активов, затратами, связанными с обменным курсом, и другими одноразовыми расходами в связи с продажей, закрытием или сокращением своего бизнеса в РФ. При этом Киевская школа экономики заявила, что половина из 1,9 тыс. фирм европейских предприятий продолжают работать в России.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если ушедшие с российского рынка западные компании, вновь захотят вернуться, двери ни для кого не закрыты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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