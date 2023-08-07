СМИ: европейские компании потеряли от 100 млрд евро в России с 2022 года

Около 176 компаний столкнулись с обесценением активов, затратами, связанными с обменным курсом, и другими одноразовыми расходами в связи с продажей, закрытием или сокращением своего бизнеса в РФ. При этом Киевская школа экономики заявила, что половина из 1,9 тыс. фирм европейских предприятий продолжают работать в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если ушедшие с российского рынка западные компании, вновь захотят вернуться, двери ни для кого не закрыты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

