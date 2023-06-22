СМИ: американский производитель одежды Gap не ушел из России

По его словам, в оставшихся локациях Gap продает вещи турецких брендов. После закрытия магазинов компания вывезла остатки из России в Турцию и там их продает, а в РФ завели новые турецкие бренды. При этом собственник остался прежним, однако компания оставила не все магазины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если ушедшие с российского рынка западные компании, вновь захотят вернуться, двери ни для кого не закрыты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

