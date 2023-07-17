Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал свой российский бизнес
Шведская компания Essity, производящая средства личной гигиены, в том числе под брендами Zewa, Libresse и Libero, продала свой бизнес в России, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что российские активы были оценены в сумму около около 1,2 млрд шведских крон (порядка 10,5 млрд рублей по текущему курсу).
Уточняется, что покупателем стала принадлежащая Игорю Шилову компания «Новые технологии».
«С самого начала конфликта на Украине мы были полностью сосредоточены на уходе из России. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса», — заключил президент и главный исполнительный директор Essity Магнус Грот.
Ранее компания «Аквалайф ресурс» входящая в группу «Черноголовка», объявила о покупке российского бизнеса компании «Келлогг рус», выпускающей чипсы «Принглс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru