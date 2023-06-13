Активы Starbucks в России продали за 500 миллионов рублей
В примерно 500 миллионов рублей обошлись активы Starbucks в России, заявил ТАСС совладелец сети кофеен Stars Coffee Антон Пинский.
По его словам, во время покупки активов кофейни бизнес был по сути закрытым. Пинский отметил, что клиенты Starbucks ушли за кофе в другие заведения, а новым владельцам сети необходимо было вернуть их.
Также собеседник агентства рассказал, что запуск сети Stars Coffee состоялся в конце сентября - начале октября 2022 года. В ноябре новые кофейни отставали от показателей Starbucks, а уже в феврале показатели превысили данные предшественника.
Ранее стало известно, что Тверской районный суд Москвы закрыл ресторан рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) за нарушения санитарных норм, напоминают «Невские Новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru