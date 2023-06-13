Активы Starbucks в России продали за 500 миллионов рублей

По его словам, во время покупки активов кофейни бизнес был по сути закрытым. Пинский отметил, что клиенты Starbucks ушли за кофе в другие заведения, а новым владельцам сети необходимо было вернуть их.



Также собеседник агентства рассказал, что запуск сети Stars Coffee состоялся в конце сентября - начале октября 2022 года. В ноябре новые кофейни отставали от показателей Starbucks, а уже в феврале показатели превысили данные предшественника.

Ранее стало известно, что Тверской районный суд Москвы закрыл ресторан рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) за нарушения санитарных норм, напоминают «Невские Новости».

