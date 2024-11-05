СМИ: Доходность вкладов превысит 30% в новогодние месяцы

По их словам, до конца 2024 года доходность вкладов может достичь исторических максимумов. Если ключевая ставка Центробанка РФ будет увеличена до 23% годовых, то процентные ставки по вкладам в крупных банках поднимутся.

В период новогодних маркетинговых акций ставки могут доходить до 30% годовых.

Ранее стало известно, что в 2024 году россияне заработают на процентах по вкладам до 4 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

