СМИ: Доходность вкладов превысит 30% в новогодние месяцы
Эксперты прогнозируют существенное увеличение ставок по банковским депозитам в ближайшие месяцы, сообщает «Коммерсант».
По их словам, до конца 2024 года доходность вкладов может достичь исторических максимумов. Если ключевая ставка Центробанка РФ будет увеличена до 23% годовых, то процентные ставки по вкладам в крупных банках поднимутся.
В период новогодних маркетинговых акций ставки могут доходить до 30% годовых.
Ранее стало известно, что в 2024 году россияне заработают на процентах по вкладам до 4 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Доходность вкладов превысит 30% в новогодние месяцы
- Япония: КНДР запустила не менее семи ракет
- В НАТО заявили, что Rheinmetall вскоре достроит второй военный завод на Украине
- СМИ: COVID-19 мог усилить вирус Коксаки
- Вучич считает, что Трамп может предложить Москве и Киеву рождественское перемирие
- Air France приостановила полеты над Красным морем из-за неизвестно объекта в небе
- В Польше заявили о планах Зеленского втянуть страну в войну с Россией
- СМИ: Украина готова на переговоры с РФ по энергобезопасности с посредником
- Превышающих скорость водителей могут начать предупреждать сигналом красного цвета
- СМИ: Трамп может закончить конфликт на Украине ультиматумом Путину и Зеленскому
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru