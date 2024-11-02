СМИ: В 2024 году россияне заработают на процентах по вкладам до 4 трлн рублей

По итогу 2024 года россияне могут заработать на вкладах 3,8-4 триллиона рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

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Уточняется, что вместе с накопительными счетами доходы граждан могут составить шесть триллионов рублей, что вдвое больше, чем в 2023 году.

Эксперты издания также отмечают, что сбережения граждан, включая деньги, обналиченные в период пандемии, активно возвращаются в банковский сектор. К примеру, по данным Центробанка, с начала 2024 года на 1 октября прирост средств населения в кредитных организациях составил почти на 15%, а в годовом выражении — более чем на 27%.

Ранее публицист, кандидат исторических наук, автор Telegram-канала «Бовт знает» Георгий Бовт заявил, что Центробанк заинтересован в том, чтобы россияне сберегали, а не тратили деньги, в этой связи банки готовы предложить наиболее выгодные условия вкладов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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