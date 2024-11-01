«Пылесосят деньги»: Эксперт оценил риск заморозки вкладов
Центробанк заинтересован в том, чтобы россияне сберегали, а не тратили деньги, в этой связи банки готовы предложить наиболее выгодные условия вкладов, сообщил публицист, кандидат исторических наук, автор Telegram-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
«Деньги "пылесосятся" с потребительского рынка. Задумка именно такая — чтобы люди меньше потребляли и больше сберегали. Потому что, если они будут много потреблять, то это будет подстегивать спрос на товары и услуги. А значит, разгонять и без того немаленькую инфляцию», - сказал он в беседе с сайтом aif.ru.
При этом в течение ближайших лет нет риска заморозки банковских вкладов, подчеркнул Бовт. Он также заметил, что некоторые россияне сегодня берут займы в ожидании дальнейшего роста инфляции и приобретают товары, пока они не подорожали.
Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщала, что в 2025 году Центробанк будет держать ставку в диапазоне 17-20%. При этом к 2027 году в ЦБ рассчитывают прийти к нейтральной ставке 7,5–8,5%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru