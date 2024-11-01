«Пылесосят деньги»: Эксперт оценил риск заморозки вкладов

«Деньги "пылесосятся" с потребительского рынка. Задумка именно такая — чтобы люди меньше потребляли и больше сберегали. Потому что, если они будут много потреблять, то это будет подстегивать спрос на товары и услуги. А значит, разгонять и без того немаленькую инфляцию», - сказал он в беседе с сайтом aif.ru.

При этом в течение ближайших лет нет риска заморозки банковских вкладов, подчеркнул Бовт. Он также заметил, что некоторые россияне сегодня берут займы в ожидании дальнейшего роста инфляции и приобретают товары, пока они не подорожали.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщала, что в 2025 году Центробанк будет держать ставку в диапазоне 17-20%. При этом к 2027 году в ЦБ рассчитывают прийти к нейтральной ставке 7,5–8,5%, напоминает «Радиоточка НСН».

