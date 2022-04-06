СМИ: Дерипаска покидает правление и бюро РСПП
Предприниматели Олег Дерипаска и Давид Якобашвили принял решение выйти из состава правления и бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в ассоциации деловых кругов.
Другой источник в окружении Дерипаски подтвердил его выход из руководящих структур РСПП, отметив, что на данный момент бизнесмен хочет сосредоточить внимание на регионах, своих предприятиях и трудовых коллективах. В РСПП, а также окружение Якобашвили не стали комментировать данную информацию.
Ранее руководитель РСПП Александр Шохин заявил, что бизнес-объединение в связи с антироссийскими санкциями не намерено переизбирать руководящие органы, однако не исключил изменения в структурах по желанию самих участников.
Дерипаска вошел в состав правления РСПП в 2000 году в качестве представителя компании «Русский алюминий». С 2018 года миллиардер попал под санкции США, после чего он отказался от контроля в качестве акционера в «Русале» и En+, чтобы вывести компании из-под ограничений.
Якобашвили вошёл в правлении РСПП с 2004 года в бытность совладельцем компании «Вимм-Билль-Данн». Сейчас предприниматель возглавляет консалтинговую фирму «Орион Наследие», с 2011 года избран независимым членом совета директоров АФК «Система», инвестирует в проекты, связанные с криптовалютами.
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