СМИ: Дерипаска покидает правление и бюро РСПП

Предприниматели Олег Дерипаска и Давид Якобашвили принял решение выйти из состава правления и бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в ассоциации деловых кругов.

Другой источник в окружении Дерипаски подтвердил его выход из руководящих структур РСПП, отметив, что на данный момент бизнесмен хочет сосредоточить внимание на регионах, своих предприятиях и трудовых коллективах. В РСПП, а также окружение Якобашвили не стали комментировать данную информацию.

Ранее руководитель РСПП Александр Шохин заявил, что бизнес-объединение в связи с антироссийскими санкциями не намерено переизбирать руководящие органы, однако не исключил изменения в структурах по желанию самих участников.