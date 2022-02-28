СМИ: Daimler Truck приостановила работу с КамАЗом

По данным издания, отказ от партнёрства связан с событиями на Украине.

Представители компании пояснили, что принятое решение означает, что Совместное предприятие Daimler Kamaz Rus не будет производить грузовые автомобили в Набережных Челнах, а также поставлять комплектующие в Россию.

Кроме того, входящая в Daimler Truck компания Mercedes-Benz рассматривает возможную продажу своей доли в российской компании, которая составляет 15%.

Ранее немецкий футбольный клуб «Шальке 04» досрочно расторг контракт со своим генеральным спонсором — российской компанией «Газпром», сообщает RT.

