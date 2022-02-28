СМИ: Daimler Truck приостановила работу с КамАЗом
Немецкая компания Daimler Truck приостанавливает сотрудничество с российским КамАЗом, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителей автопроизводителя.
По данным издания, отказ от партнёрства связан с событиями на Украине.
Представители компании пояснили, что принятое решение означает, что Совместное предприятие Daimler Kamaz Rus не будет производить грузовые автомобили в Набережных Челнах, а также поставлять комплектующие в Россию.
Кроме того, входящая в Daimler Truck компания Mercedes-Benz рассматривает возможную продажу своей доли в российской компании, которая составляет 15%.
Ранее немецкий футбольный клуб «Шальке 04» досрочно расторг контракт со своим генеральным спонсором — российской компанией «Газпром», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Посетителей ТЦ Columbus эвакуировали в Москве
- Мишустин анонсировал план спасения российской экономики
- Дерипаска потребовал у ЦБ объяснить резкое повышение ключевой ставки
- «Газпром» и Монголия начали проектировать новый газопровод «Союз — Восток»
- Хакеры атаковали сайты ведущих российских СМИ
- В Японии ввели персональные санкции против Лукашенко
- Лизингодатели из Ирландии и Сингапура разорвали контракты с авиакомпаниями РФ
- Япония ввела санкции против Центробанка РФ
- Чернышенко поручил Ростуризму вывести российских туристов из-за рубежа
- Официальный курс доллара пробил 90 рублей, евро взлетел выше 100
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru