СМИ: Четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ
Еще четыре китайских банка — ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou — перестали принимать юани из России. Об этом пишут Известия со ссылкой на источник из бизнес-сообщества.
По словам собеседника издания, платежи продолжают идти в незначительном объеме, но с РФ в основном работают небольшие финансовые организации.
Данные о прекращении приема юаней из России подтвердил гендиректор делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Алексей Егармин. Он указал, что наиболее усложнились расчеты за промышленные товары.
В свою очередь, коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский отметил, что перечисленные банки перестали принимать юани из РФ с конца марта. Более мелкие игроки, следуя примеру крупных банков, тоже начинают вводить ужесточения, опасаясь вторичных санкций со стороны США. По словам эксперта, кредитные организации КНР возвращают около 70–80% транзакций.
Ранее несколько китайских кредитных организаций, в том числе Ping An Bank и Bank of Ningbo, перестали принимать транзакции в юанях из России. При этом Bank of China запрашивал данные о связи перевода с республиками Донбасса, Крымом, Кубой, Северной Кореей, Ираном, Сирией. Также организация выясняла, имеют ли отправитель или получатель платежа отношение к Вооруженным силам РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru