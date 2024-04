СМИ: Четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ

По словам собеседника издания, платежи продолжают идти в незначительном объеме, но с РФ в основном работают небольшие финансовые организации.

Данные о прекращении приема юаней из России подтвердил гендиректор делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Алексей Егармин. Он указал, что наиболее усложнились расчеты за промышленные товары.

В свою очередь, коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский отметил, что перечисленные банки перестали принимать юани из РФ с конца марта. Более мелкие игроки, следуя примеру крупных банков, тоже начинают вводить ужесточения, опасаясь вторичных санкций со стороны США. По словам эксперта, кредитные организации КНР возвращают около 70–80% транзакций.

Ранее несколько китайских кредитных организаций, в том числе Ping An Bank и Bank of Ningbo, перестали принимать транзакции в юанях из России. При этом Bank of China запрашивал данные о связи перевода с республиками Донбасса, Крымом, Кубой, Северной Кореей, Ираном, Сирией. Также организация выясняла, имеют ли отправитель или получатель платежа отношение к Вооруженным силам РФ.