СМИ: будет увеличен лимит переводов себе в другие банки без комиссии

Соответствующие поправки к проекту закона подготовлены ко второму чтению в Госдуме РФ. Кредитные организации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денег между своими счетами в пределах 30 млн руб. Исключения составят переводов с карты на карту или переводы, которые граждане совершают при личном присутствии в отделении банка.

Инициатива сможет освободить россиян от необходимости дополнительно платить комиссию за перевод денежных средств на свои счета в другие банки.

В настоящее время клиенты кредитных организаций могут переводить без комиссии до 100 тыс. руб. в месяц через систему быстрых платежей, а при операциях выше этой суммы взимается комиссия не более 0,5% от суммы перевода.

Рассмотреть новую версию законопроекта планируют 17 июля.

Ранее Центробанк призвал Сбер подумать над отменой комиссий за переводы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

