СМИ: будет увеличен лимит переводов себе в другие банки без комиссии
Граждане России смогут без комиссии отправлять переводы на сумму до 30 млн руб. в месяц на свои счета в других банках, сообщают «Известия».
Соответствующие поправки к проекту закона подготовлены ко второму чтению в Госдуме РФ. Кредитные организации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денег между своими счетами в пределах 30 млн руб. Исключения составят переводов с карты на карту или переводы, которые граждане совершают при личном присутствии в отделении банка.
Инициатива сможет освободить россиян от необходимости дополнительно платить комиссию за перевод денежных средств на свои счета в другие банки.
В настоящее время клиенты кредитных организаций могут переводить без комиссии до 100 тыс. руб. в месяц через систему быстрых платежей, а при операциях выше этой суммы взимается комиссия не более 0,5% от суммы перевода.
Рассмотреть новую версию законопроекта планируют 17 июля.
Ранее Центробанк призвал Сбер подумать над отменой комиссий за переводы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru