СМИ: Boeing признала вину в мошенничестве по делу о крушении 737 MAX
Американская аэрокосмическая корпорация Boeing признала вину в преступном сговоре с целью мошенничества по делу, связанному с крушением двух бортов 737 MAX в 2018–2019 годах, передает Reuters со ссылкой на заявление правительства США.
Тогда один самолет разбился в Эфиопии и еще один — в Индонезии, в двух катастрофах погибли порядка тысячи человек.
В рамках сделки со следствием, которую еще должен одобрить федеральный судья, Boeing заплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов, а также возьмет на себя обязательство вложить 455 миллионов долларов в улучшение безопасности своих программ.
В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами марки Boeing, отмечает RT.
Ранее экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН рассказал, что проверки в США выявили ошибки в самолетах Boeing.
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