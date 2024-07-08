СМИ: Boeing признала вину в мошенничестве по делу о крушении 737 MAX

Тогда один самолет разбился в Эфиопии и еще один — в Индонезии, в двух катастрофах погибли порядка тысячи человек.



В рамках сделки со следствием, которую еще должен одобрить федеральный судья, Boeing заплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов, а также возьмет на себя обязательство вложить 455 миллионов долларов в улучшение безопасности своих программ.

В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами марки Boeing, отмечает RT.

Ранее экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН рассказал, что проверки в США выявили ошибки в самолетах Boeing.

