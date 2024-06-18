СМИ: Boeing неправильно обращался с дефектными деталями самолетов

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing неправильно обращалась с дефектными деталями самолетов, некоторые из них могли быть по ошибке установлены на самолетах Boeing 737 Max. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет инспектора по контролю за качеством компании Сэма Мохока.

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Согласно данным, инспектор 11 июня поделился отчетом с Управлением по охране труда США, после чего с ним ознакомились члены одного из подкомитетов сената Соединенных Штатов. Отмечается, что производитель самолетов нарушил правила обращения с дефектными деталями и «упустил из виду сотни из них».

Подчеркивается, что по состоянию на 2023 год компания «не знает, куда подевались» до 400 дефектных деталей, а также удалила записи о многих из них из внутренней системы каталогизации.

Ранее экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН рассказал, что проверки в США выявили ошибки в самолетах Boeing, которые могут привести к взрыву, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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