СМИ: Boeing неправильно обращался с дефектными деталями самолетов

Согласно данным, инспектор 11 июня поделился отчетом с Управлением по охране труда США, после чего с ним ознакомились члены одного из подкомитетов сената Соединенных Штатов. Отмечается, что производитель самолетов нарушил правила обращения с дефектными деталями и «упустил из виду сотни из них».

Подчеркивается, что по состоянию на 2023 год компания «не знает, куда подевались» до 400 дефектных деталей, а также удалила записи о многих из них из внутренней системы каталогизации.

Ранее экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН рассказал, что проверки в США выявили ошибки в самолетах Boeing, которые могут привести к взрыву, передает «Радиоточка НСН».

