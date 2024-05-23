Россия не эксплуатирует Boeing 737 MAX, которые могут взорваться в воздухе

«В последние годы Boeing показывают очень негативные моменты в своей деятельности. Во время проверок были обнаружены административные нарушения, так как в США передали сертификацию самолетов производителям, что категорически запрещено. Так как именно сертификация – это рука государства на пульсе качества и безопасности. Это все говорит о системных недостатках в производстве самолетов этой компании, а это очень серьезное дело», - рассказал он.

Он отметил, что в России практически нет в эксплуатации Boeing 737 MAX, которые сейчас активно проверяют на безопасность.

«Сейчас появляется информация, что проверка выявляет и другие нюансы. Например, связанные с тем, что некоторые модели Boeing так сконструированы, что статическое электричество, которое накапливается в самолете, может привести к взрыву. Эти марки сейчас остановлены для разъяснения. В России этих Boeing 737 MAX практически нет в эксплуатации, а имеющиеся под эти ограничения не попадают», - отметил собеседник НСН.

Технические проблемы «Боингов» не касаются самолетов, на которых летают в России, неполадки появились только в моделях сборки 2022-2023 годов, заявил ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев «Радиоточке НСН».

