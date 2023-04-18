СМИ: Binance отменила лимит на размер счета для россиян

Отмечается, что официального подтверждения пока не поступало. Издание указало, что формально биржа все еще придерживается санкций против российских пользователей.

Ранее, в апреле прошлого года, Binance ввела ограничения для пользователей из России с активами, превышающими 10 тысяч евро. Binance признала, что объявленные меры «потенциально ограничивают обычных граждан России», однако подчеркнула, что обязана ограничить услуги в соответствии с антироссийскими санкциями, сообщает «Радиоточка НСН».

