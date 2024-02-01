СМИ: Банкам предложили выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации

В документе отмечается, что в случае, если клиент не предоставил необходимые документы, банк может прекратить проведение операций по счету и в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Как отметили в Минфине, решений по инициативе пока не принято, дальнейшие шаги определят по итогам обсуждения с ведомствами и профсообществом.

Сейчас российские банки должны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора. Как отметил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин, при внесении изменений организациям придется полностью контролировать источник трафика клиента и запрашивать документы о резидентстве при выявлении признаков проживания за рубежом.

«Эту информацию требуется передать в ФНС. При этом пока из проекта постановления не ясно, как именно необходимо будет предоставить эту информацию», — уточнил Емелин.

