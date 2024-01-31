Банки в России начнут возмещать украденные мошенниками средства
Россиянам, которые пострадали от действий мошенников из-за некачественной работы антифрод-системы, российские банки возместят потери, заявил заместитель главы ЦБ Герман Зубарев, сообщают «Известия».
По его словам, реквизиты злоумышленников находятся в специальной базе регулятора.
Зубарев рассказал, что новый порядок начнет действовать с 25 июня 2024 года.
«Банки и до закона противодействовали мошенническим операциям, в том числе пользуясь нашей базой — для этого существуют антифрод-процедуры. Но по новому закону им придется финансово отвечать за качество работы по этому направлению перед клиентами», — подчеркнул он.
Ранее в России призвали лишать банки лицензий за утечку данных клиентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Банки в России начнут возмещать украденные мошенниками средства
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru