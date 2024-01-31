Банки в России начнут возмещать украденные мошенниками средства

Россиянам, которые пострадали от действий мошенников из-за некачественной работы антифрод-системы, российские банки возместят потери, заявил заместитель главы ЦБ Герман Зубарев, сообщают «Известия».

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По его словам, реквизиты злоумышленников находятся в специальной базе регулятора.

Зубарев рассказал, что новый порядок начнет действовать с 25 июня 2024 года.

«Банки и до закона противодействовали мошенническим операциям, в том числе пользуясь нашей базой — для этого существуют антифрод-процедуры. Но по новому закону им придется финансово отвечать за качество работы по этому направлению перед клиентами», — подчеркнул он.

Ранее в России призвали лишать банки лицензий за утечку данных клиентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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