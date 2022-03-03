СМИ: «АвтоВАЗ» останавливает сборку Lada с 5 марта

Это связано с нехваткой компонентов. Изначально шла речь о нескольких днях, но с учетом текущей ситуации загадывать очень сложно, сообщают собеседники издания. Отмечается, что простой плановый и никак не связан с ограничениями против России со стороны Европы и США из-за ситуации вокруг Украины.

Известно о приостановке конвейера в Тольятти и одному из крупных региональных дилеров Lada.

Резкого роста цен на автомобили не произошло, есть только единичные случаи,заявил основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев в пресс-центре НСН. По его словам, покупателям и продавцам на рынке не стоит принимать решения «на панике».

В ближайшее время на авторынке произойдет стабилизация, цена будет зависеть от количества желающих приобрести тот или иной автомобиль, заявил бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН ранее.

