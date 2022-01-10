СМИ: Автомобили в России подорожали на 3% с начала года

По данным экспертов, в начале каждого года цены традиционно вырастают под влиянием инфляции, курса валют, стоимости используемого для производства сырья. Отмечается, что увеличение стоимости коснулось автомобилей, которые уже дорожали в декабре прошлого года, в частности, марок Lada и Renault.

При этом дилеры предупреждают, что цены на новые авто продолжат рост на фоне увеличивающихся издержек автоконцернов, ослабления рубля, нехватки машин.

Как полагают эксперты, ситуация с ценами стабилизируется к середине года. Кроме того, специалисты допускают, что в текущем году снизятся наценки дилеров и их маржинальность: таким образом потребители не увидят большой разницы в цене, но заработок автосалонов заметно снизится.

Ранее сервис «Авто.ру» выяснил, что с января 2021 года рекомендованные розничные цены на новые модели автомобилей увеличились на 11%. При этом реальные цены росли вдвое быстрее, пишет РИА ФАН. К декабрю средняя стоимость машин составляла 3,1 млн рублей, отмечает телеканал «360».

