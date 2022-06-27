СМИ: Автоконцерн «Соллерс Авто» продан топ-менеджменту компании

Компания «Соллерс Груп» продала 76,7% акций «Соллерс Авто» основанной топ-менеджером концерна Николаем Соболевым фирме «Альтер Инвест». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Основные активы концерна — Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СП Ford, Mazda, Isuzu, Заволжский моторный завод (ЗМЗ), пишет Газета.ру.

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Отмечается, что Соболеву — гендиректору «Соллерс Авто» и «Соллерс Груп» —принадлежит 35,5% новой компании. Еще 39,5% акций владеет глава УАЗ и «Соллерс Форд» Адиль Ширинов, 20% — у заместителя гендиректора «Соллерс Авто» Зои Каики, 5% принадлежат замгендиректора по правовым вопросам «Соллерс Авто» Виктору Хвесени. По данным СМИ, сделка была завершена 24 июня.

Основатель «Соллерс Груп» бизнесмен Вадим Швецов в 2019 году покинул пост генерального директора концерна и постепенно снижал вовлеченность в управлении предприятием. По данным источников, решение о продаже акций могло быть связано с возможными санкциями в отношении Швецова. Однако другие собеседники издания опровергли эту версию, подчеркнув, что бизнесмен на фоне общей «усталости» из-за неопределенности в автопроме мог сконцентрироваться на других проектах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПродажакомпанияАвтопром
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