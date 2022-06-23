ВЭБ готов продать долю в ФК ЦСКА «качественному инвестору»

ВЭБ заявил о готовности выйти из капитала московского ФК ЦСКА при предложении от «качественного инвестора», заинтересованному в развитии клуба. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В пресс-службе корпорации также назвали условием своего выхода из капитала клуба рыночное предложение.

Владельцем клуба на 80% является ВЭБ. Корпорация попала под санкции после начала военных действий РФ на территории Украины. Клуб также оказался под санкциями.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ЦСКА
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