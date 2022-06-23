ВЭБ готов продать долю в ФК ЦСКА «качественному инвестору»

В пресс-службе корпорации также назвали условием своего выхода из капитала клуба рыночное предложение.

Владельцем клуба на 80% является ВЭБ. Корпорация попала под санкции после начала военных действий РФ на территории Украины. Клуб также оказался под санкциями.

