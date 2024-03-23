СМИ: Американская Autodesk запретила российским клиентам использовать свой софт

Американская компания-разработчик систем проектирования для строительства и промышленного дизайна Autodesk с 20 марта запретила использование своих продуктов российскими организациями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Autodesk партнерам в РФ.

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В послании говорится, что клиенты компании не должны разрешать использовать продукты и услуги Autodesk «ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами». Разработчик объяснил свое решение санкциями Евросоюза в отношении РФ, запрещающими продажу, поставку, экспорт или предоставление некоторых услуг, в том числе софта для промышленного дизайна.

Autodesk заявила о приостановке работы в РФ в марте 2022 года. В октябре 2023-го компания ликвидировала российское юрлицо «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)». По данным экспертов, доля софта Autodesk в строительном проектировании составляла 80–90%, в машиностроении — не более 50%.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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