СМИ: Американская Autodesk запретила российским клиентам использовать свой софт

В послании говорится, что клиенты компании не должны разрешать использовать продукты и услуги Autodesk «ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами». Разработчик объяснил свое решение санкциями Евросоюза в отношении РФ, запрещающими продажу, поставку, экспорт или предоставление некоторых услуг, в том числе софта для промышленного дизайна.

Autodesk заявила о приостановке работы в РФ в марте 2022 года. В октябре 2023-го компания ликвидировала российское юрлицо «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)». По данным экспертов, доля софта Autodesk в строительном проектировании составляла 80–90%, в машиностроении — не более 50%.

