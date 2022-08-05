СМИ: 97% российского микробизнеса не будет переходить на новый налоговый режим

Новый режим налогообложения должен заработать в России с 1 января 2023 года. Он рассчитан на индивидуальных предпринимателей и компании с доходом не более 60 млн рублей в год и штатом не более 5 человек, пишет RT. Бизнесу придется платить 8% налога на доходы или 20% — на «доходы, уменьшенные на величину расходов». Без АУСН ставки составляют 6 и 15% соответственно.

Респонденты отмечали, что новый режим невыгоден им из-за высоких ставок: об этом заявили 39% опрошенных. У каждого восьмого предпринимателя нашлись свои причины не использовать АУСН. Так, представители бизнеса заявляли об отсутствии доверия к инспекциям налоговой службы и всей системе.

При этом, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), еще год назад применять АУСН намеревались три четверти бизнесменов.

Эксперты отмечают, что АУСН обладает рядом недостатков, в числе которых необходимостью ежемесячной уплаты налога, более высокие ставки, малая допустимая численность сотрудников, запреты на выплату зарплаты наличными и на работу по трудовым договорам для нерезидентов.

