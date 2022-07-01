Вице-мэр Ефимов: С 1 июля в Москве вводят экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса

Новый экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса – «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН) вводится в Москве с 1 июля. Около 183 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей столицы смогут им воспользоваться, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эту систему налогообложения смогут применить зарегистрированные в Москве индивидуальные предприниматели и компании с численностью сотрудников до пяти человек и годовым оборотом до 60 миллионов рублей, остаточной стоимостью основных средств до 150 миллионов рублей и рядом других ограничений, предусмотренных законом.

«Этим критериям сейчас соответствуют 183 тысячи субъектов малого бизнеса столицы. Важно, что при переходе на АУСН компаниям и ИП не нужно будет самостоятельно рассчитывать налог – за них это сделают налоговые органы на основании данных из личного кабинета налогоплательщика, в который будет поступать информация о доходах из банка, онлайн-касс и самого предпринимателя», - отметил вице-мэр

Он также подчеркнул, что новый режим должен значительно упростить работу малого бизнеса.

Кроме того, предприниматель на АУСН не должен сдавать декларации, отчеты в налоговые органы и внебюджетные фонды. ИП и организациям, которые перейдут на этот режим, не нужно платить взносы на медицинское, пенсионное и социальное страхование. Однако работники таких предприятий не пострадают – платежи в фонды за них внесут из бюджета, добавил Ефимов.

Президент России Владимир Путин в феврале этого года подписал закон о проведении эксперимента по установлению АУСН в четырех регионах страны – в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане.

«Как и на стандартной «упрощенке», налогоплательщики на АУСН могут выбрать объектом налогообложения «доходы», ставка по котором составит 8%, и «доходы минус расходы» со ставкой 20%. На объекте «доходы» налог можно уменьшить на сумму уплаченного торгового сбора», – пояснил глава департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Он подчеркнул, что на всё время проведения эксперимента, до конца 2027 года, ставки останутся неизменными.

Прутов также отметил, что налоговым периодом по АУСН является календарный месяц. Налог посчитает ИФНС и пришлет уведомление с расчетом в личный кабинет налогоплательщика до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Внести средства необходимо до 25-го числа.

