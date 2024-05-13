«Не больше 10%»: Ресторатор Миронов назвал потолок роста цен и развеял мифы
Сообщения СМИ об уменьшении порций в ресторанах являются глобальным заблуждением и вечным мифом, сказал в эфире НСН Сергей Миронов.
Рост цен в ресторанах не превысит 10% по итогам года, пообещал в интервью НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
По данным «Коммерсанта», стоимость бизнес-ланчей в крупнейших городах России за год увеличилась более чем на 7%. В частности, в апреле их цена в городах-миллионниках составила в среднем 395 рублей, увеличившись на 38% по сравнению с 2021 годом.
«Все зависит от стоимости продуктов и роста зарплат. И то, и другое сейчас движется, но к концу года рост цен суммарно составит не больше 10%. Цены растут на все позиции в меню. При этом у кого-то они выросли значительно, процентов на 15, а есть рестораны, которые еще не поднимали цены. Однако чудес не бывает: когда растет расходная часть, цена в меню должна расти. Растет общая себестоимость, которая складывается из нескольких элементов. В первую очередь, это стоимость продуктов и рост зарплат, а вот стоимость аренды стабильна на сегодняшний, день, она не растет и не прыгает», - сказал Миронов.
При этом он назвал мифом сообщения СМИ о том, что в ресторанах якобы уменьшаются порции.
«Сообщения про уменьшение порций - это глобальное заблуждение. Они писали про это всегда: в пандемию, во все кризисы, но это миф, потому что ни один профессиональный ресторатор не делает порции, которые можно уменьшить. Порции именно такие, какие нужны гостю: чтобы он не возмущался и это было выгодно ресторану. Любой профессионал делает так. Порции могут уменьшать какие-то новые игроки на рынке, которые зашли и не понимают, какой должен быть размер», - заключил собеседник НСН.
Компания «Абрау-Дюрсо» ранее сообщила, что с мая цены на вино вырастут на 7-35%, объяснив это увеличением акцизов на алкоголь, а также ростом расходов на производство и логистику, напоминает «Радиоточка НСН».
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