«Не больше 10%»: Ресторатор Миронов назвал потолок роста цен и развеял мифы

«Все зависит от стоимости продуктов и роста зарплат. И то, и другое сейчас движется, но к концу года рост цен суммарно составит не больше 10%. Цены растут на все позиции в меню. При этом у кого-то они выросли значительно, процентов на 15, а есть рестораны, которые еще не поднимали цены. Однако чудес не бывает: когда растет расходная часть, цена в меню должна расти. Растет общая себестоимость, которая складывается из нескольких элементов. В первую очередь, это стоимость продуктов и рост зарплат, а вот стоимость аренды стабильна на сегодняшний, день, она не растет и не прыгает», - сказал Миронов.

При этом он назвал мифом сообщения СМИ о том, что в ресторанах якобы уменьшаются порции.

«Сообщения про уменьшение порций - это глобальное заблуждение. Они писали про это всегда: в пандемию, во все кризисы, но это миф, потому что ни один профессиональный ресторатор не делает порции, которые можно уменьшить. Порции именно такие, какие нужны гостю: чтобы он не возмущался и это было выгодно ресторану. Любой профессионал делает так. Порции могут уменьшать какие-то новые игроки на рынке, которые зашли и не понимают, какой должен быть размер», - заключил собеседник НСН.

Компания «Абрау-Дюрсо» ранее сообщила, что с мая цены на вино вырастут на 7-35%, объяснив это увеличением акцизов на алкоголь, а также ростом расходов на производство и логистику, напоминает «Радиоточка НСН».

