«Слияния не будет»: Россиян призвали не бояться передела рынка сотовой связи
У абонентов нет поводов для беспокойства, при этом и «Мегафон», и «Билайн» очень интересны для потенциальных покупателей, сказал в эфире НСН Эльдар Муртазин.
Возможная смена владельцев операторов сотовой связи «Билайн» и «Мегафон» не приведет к объединению компаний и снижению конкуренции, заявил в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По данным «Коммерсанта», «Ростелеком» ведет переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group. Вместе с тем «Вымпелком» (бренд «Билайн») может быть выкуплен топ-менеджерами компании у международной группы Veon.
«На сегодняшний день речь идет о контроле над компаниями, для абонентов ничего не меняется, никакого объединения компаний не будет, даже если у кого-то уже есть актив. Рассматривать это нужно спокойно, на данный момент угрозы для конкуренции нет. Абонентам точно не стоит ни о чем беспокоиться», - сказал Муртазин.
По его словам, обе компании являются «лакомыми» активами.
«"Мегафон" - это очень лакомый кусок, потому что на сегодняшний день эта компания имеет максимальный объем частот, которые есть в России, плюс они №2 по абонентской базе. Это хорошая компания с хорошей рентабельностью. "Билайн" входит в четверку крупнейших операторов, они тоже интересны, тут вопрос цены», - заключил собеседник НСН.
Нидерландский холдинг Veon в начале ноября объявил о проведении конкурентного процесса продажи «Вымпелкома». Вскоре стало известно, что топ-менеджмент «Билайна» во главе с гендиректором Александром Торбаховым договорился о выкупе «Вымпелкома». Однако, по данным «Коммерсанта», правительство РФ не согласовало эту сделку.
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