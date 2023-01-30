«Слияния не будет»: Россиян призвали не бояться передела рынка сотовой связи

У абонентов нет поводов для беспокойства, при этом и «Мегафон», и «Билайн» очень интересны для потенциальных покупателей, сказал в эфире НСН Эльдар Муртазин.

Возможная смена владельцев операторов сотовой связи «Билайн» и «Мегафон» не приведет к объединению компаний и снижению конкуренции, заявил в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По данным «Коммерсанта», «Ростелеком» ведет переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group. Вместе с тем «Вымпелком» (бренд «Билайн») может быть выкуплен топ-менеджерами компании у международной группы Veon.

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«На сегодняшний день речь идет о контроле над компаниями, для абонентов ничего не меняется, никакого объединения компаний не будет, даже если у кого-то уже есть актив. Рассматривать это нужно спокойно, на данный момент угрозы для конкуренции нет. Абонентам точно не стоит ни о чем беспокоиться», - сказал Муртазин.

По его словам, обе компании являются «лакомыми» активами.

«"Мегафон" - это очень лакомый кусок, потому что на сегодняшний день эта компания имеет максимальный объем частот, которые есть в России, плюс они №2 по абонентской базе. Это хорошая компания с хорошей рентабельностью. "Билайн" входит в четверку крупнейших операторов, они тоже интересны, тут вопрос цены», - заключил собеседник НСН.

Нидерландский холдинг Veon в начале ноября объявил о проведении конкурентного процесса продажи «Вымпелкома». Вскоре стало известно, что топ-менеджмент «Билайна» во главе с гендиректором Александром Торбаховым договорился о выкупе «Вымпелкома». Однако, по данным «Коммерсанта», правительство РФ не согласовало эту сделку.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЦеныМегафонСотовые Операторы
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