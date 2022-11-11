Шадаеев: Минцифры поддержит сделку по продаже холдингом Veon компании «Вымпелком»
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о поддержке его ведомством сделки по продаже нидерландским холдингом Veon компании «Вымпелком», сообщает РИА Новости.
По словам министра, для продажи потребуется также одобрение правительственной комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации.
«Мы поддержим. Мы за то, чтобы компания имела все необходимые возможности для того, чтобы работать на российском рынке», —подчеркнул Шадаев.
В самом «Вымпелкоме» заявили, что не ожидают изменения стратегии компании в случае смены владельца.
Ранее холдинг Veon начал конкурентный процесс продажи «Вымпелкома», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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