Шадаеев: Минцифры поддержит сделку по продаже холдингом Veon компании «Вымпелком»

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о поддержке его ведомством сделки по продаже нидерландским холдингом Veon компании «Вымпелком», сообщает РИА Новости.

По словам министра, для продажи потребуется также одобрение правительственной комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации.

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«Мы поддержим. Мы за то, чтобы компания имела все необходимые возможности для того, чтобы работать на российском рынке», —подчеркнул Шадаев.

В самом «Вымпелкоме» заявили, что не ожидают изменения стратегии компании в случае смены владельца.

Ранее холдинг Veon начал конкурентный процесс продажи «Вымпелкома», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: digital.gov.ru
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