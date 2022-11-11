Шадаеев: Минцифры поддержит сделку по продаже холдингом Veon компании «Вымпелком»

«Мы поддержим. Мы за то, чтобы компания имела все необходимые возможности для того, чтобы работать на российском рынке», —подчеркнул Шадаев.

В самом «Вымпелкоме» заявили, что не ожидают изменения стратегии компании в случае смены владельца.

Ранее холдинг Veon начал конкурентный процесс продажи «Вымпелкома», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

