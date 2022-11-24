Топ-менеджмент «Билайна» купит «Вымпелком» у Veon

«Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года, с правом сторон на продление данного срока в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов», - говорится в сообщении.

В пресс-служье добавили, что Veon выручит от продажи актива 130 млрд рублей.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о поддержке его ведомством сделки по продаже нидерландским холдингом Veon компании «Вымпелком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

