Топ-менеджмент «Билайна» купит «Вымпелком» у Veon
Топ-менеджмент «Билайна», возглавляемый гендиректором Александром Торбаховым, договорился с нидерландскоим телекоммуникационным холдингом Veon о выкупе «ВымпелКома», сообщает пресс-служба «Билайна».
«Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года, с правом сторон на продление данного срока в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов», - говорится в сообщении.
В пресс-служье добавили, что Veon выручит от продажи актива 130 млрд рублей.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о поддержке его ведомством сделки по продаже нидерландским холдингом Veon компании «Вымпелком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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