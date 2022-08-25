Сitigroup решила свернуть деятельность в России
Один из крупнейших международных финансовых конгломератов Сitigroup официально объявил о поэтапном сворачивании деятельности в России, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что обслуживание клиентов и местных коммерческих банков в стране будут свёрнуты «в рамках постоянных усилий по сокращению операций и рисков в РФ», затраты составят около 170 млн долларов.
Отмечается, что в апреле 2021 года Citi решил продать розничный бизнес в 14 странах, в том числе в России, однако в марте 2022 года было решено «расширить периметр продажи российского бизнеса».
«Сокращение коснется примерно 2300 сотрудников и 15 филиалов. Потребительские продукты и каналы, затронутые уходом, включают депозиты, инвестиции, кредиты и карты... Citi выполнит свои обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнёрами», - подчёркивается в заявлении.
Ранее международный холдинг Freedom Holding Corp., оказывающий финансовые и инвестиционные услуги, объявил о намерении продать бизнес в России, сообщает телеканал «360».
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