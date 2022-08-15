Российский бизнес OBI купили за 600 рублей

Бизнесмен Йозеф Лиокумович в интервью Forbes заявил, что приобрёл российский бизнес сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI за 600 рублей.

Компания OBI закрывает магазины в России

По его словам, это не значит, что бизнес достался ему за бесценок. Он отметил, что в прошлом году убытки составили 2,5 млрд рублей, и теперь в компанию нужно много вкладывать.

«До пандемии речь шла о 100 млн евро... Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок», — подчеркнул Лиокумович.

Ранее немецкая компания OBI подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже юридических лиц российской сети своих магазинов, 40% долей в этих фирмах перешли группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% — Лиокумовичу, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МагазиныБизнесРоссия
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