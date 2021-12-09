Система «Мир» заняла четверть рынка РФ по объему платежей
Платежная система «Мир» заняла четверть рынка России по объему платежей, а по объему эмиссии - больше трети. Об этом сообщил начальник управления департамента национальной платежной системы Банка РФ Денис Барышков.
По его словам, мероприятия по расширению географии и сети приема платежной системы «Мир» в этом году были продолжены. Так, за пределами России уже обеспечен прием в 14 зарубежных странах, включая страны ЕАЭС.
Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что национальная платежная система карта «Мир» заняла значительное место на внутреннем рынке.
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