Российские банки увеличили лимит овердрафта по дебетовым картам
Российские банки увеличили лимит овердрафта для держателей дебетовых карт. Об этом сообщает РБК.
По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в августе средняя сумма, которую можно потратить при нехватке средств на карте, побила трехлетний максимум и составила 48,9 тысячи рублей. Совокупный лимит по картам с овердрафтом, выданным в последний месяц лета, превысил 1 млрд рублей.
Как отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, на увеличение объемов овердрафтного кредитования повлияло восстановление активности потребителей, а также ускорение инфляции.
В свою очередь, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин подчеркивает, что нельзя говорить о смягчении подходов банков к выдаче карт с опцией ухода в минус. Расширение возможностей овердрафта — скорее корректировка отдельных параметров в борьбе за клиента. Уклеин пояснил, что подобные дебетовые карты не аналогичны кредитным и чаще всего являются для банков менее рискованным продуктом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- СМИ: Экс-главу компании-разработчика Sukhoi SuperJet 100 объявили в международный розыск
- Верховный суд России оправдал женщину по делу о самообороне
- Цена газа в Европе впервые превысила 840 долларов за тысячу кубов
- Лавров: Украина все время что-то клянчит
- Лавров призвал Вашингтон объяснить вмешательство в российские выборы
- В России разработали тест-систему для выявления вируса Нипах
- Кабмин выделил более 2 млрд рублей пострадавшим от паводков в Амурской области
- Российские банки увеличили лимит овердрафта по дебетовым картам
- В России в условиях дельфинария впервые родился белый кит
- Названы самые популярные среди россиян направления в бархатный сезон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru