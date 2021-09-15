Российские банки увеличили лимит овердрафта по дебетовым картам

Российские банки увеличили лимит овердрафта для держателей дебетовых карт. Об этом сообщает РБК.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в августе средняя сумма, которую можно потратить при нехватке средств на карте, побила трехлетний максимум и составила 48,9 тысячи рублей. Совокупный лимит по картам с овердрафтом, выданным в последний месяц лета, превысил 1 млрд рублей.

Как отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, на увеличение объемов овердрафтного кредитования повлияло восстановление активности потребителей, а также ускорение инфляции.

В свою очередь, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин подчеркивает, что нельзя говорить о смягчении подходов банков к выдаче карт с опцией ухода в минус. Расширение возможностей овердрафта — скорее корректировка отдельных параметров в борьбе за клиента. Уклеин пояснил, что подобные дебетовые карты не аналогичны кредитным и чаще всего являются для банков менее рискованным продуктом.

