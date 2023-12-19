Siemens потерял 600 млн евро из-за прекращения бизнеса в России

В Siemens подчеркнули, что сворачивание российского бизнеса привело к финансовым потерям дочернего предприятия концерна, производителя железнодорожной техники Siemens Mobility.

«Упорядоченное прекращение деловой деятельности в России ... привело к убыткам для Siemens Mobility в размере €0,6 млрд», — указали в компании.

Siemens покинула РФ в мае 2022 года, напоминает Ura.ru. Производитель отказался исполнять контракты из-за санкций в отношении России. В феврале текущего года компания РЖД подала заявление о взыскании ежедневно неустойки с концерна в размере около 6 млн рублей за невыполнение договора и почти 23 млн рублей — из-за отсутствия поставок поездов «Сапсан».

