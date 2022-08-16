Швейцарский производитель шоколада Lindt объявил об уходе из России

Производитель шоколада Lindt & Sprungli объявил о полном уходе с российского рынка, сообщает пресс-служба швейцарской компании.

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В сообщении напомнили, что в марте были закрыты магазины марки в РФ, а также приостановлены все поставки в страну.

В компании отметили, что намерены поддерживать своих сотрудников в России и действовать в соответствии с российским законодательством.

Ранее немецкий производитель кофе Tchibo GmbH вышел из бизнеса в России и перестал владеть ООО «Чибо СНГ».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияБизнесШоколад
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