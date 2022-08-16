Швейцарский производитель шоколада Lindt объявил об уходе из России

В сообщении напомнили, что в марте были закрыты магазины марки в РФ, а также приостановлены все поставки в страну.

В компании отметили, что намерены поддерживать своих сотрудников в России и действовать в соответствии с российским законодательством.

Ранее немецкий производитель кофе Tchibo GmbH вышел из бизнеса в России и перестал владеть ООО «Чибо СНГ».

