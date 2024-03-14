Шведский холдинг по разработке компьютерных игр Embracer уходит из России
Шведский холдинг по разработке компьютерных игр Embracer Group AB объявил о прекращении деятельности в России.
В заявлении компании говорится, что отдельные активы, входящие в операционную группу Sabre, будут проданы Beacon Interactive. Сумма сделки составила за 247 млн долларов.
«Благодаря этой продаже Embracer прекращает всю свою деятельность в России, одновременно улучшая денежный поток, сокращая капитальные затраты, чистый долг и будущие обязательства», - указали в пресс-службе холдинга.
Ранее крупнейший в мире производитель стекла японская компания AGC объявила, что продала свой бизнес в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru