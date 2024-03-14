Шведский холдинг по разработке компьютерных игр Embracer уходит из России

В заявлении компании говорится, что отдельные активы, входящие в операционную группу Sabre, будут проданы Beacon Interactive. Сумма сделки составила за 247 млн долларов.

«Благодаря этой продаже Embracer прекращает всю свою деятельность в России, одновременно улучшая денежный поток, сокращая капитальные затраты, чистый долг и будущие обязательства», - указали в пресс-службе холдинга.

Ранее крупнейший в мире производитель стекла японская компания AGC объявила, что продала свой бизнес в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

