Компания Mondelez International заявила, что не намерена уходить из России

«Мы стараемся не вступать в конфронтацию и не делать громких заявлений, а просто продолжаем заниматься своим делом», — указал Ван де Пут.

Глава компании отметил, что инвесторов не беспокоит продолжение бизнеса Mondelez в России, никакого давления с их стороны с целью принудить организацию покинуть страну не было.

Ранее Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) добавило Mondelеz International в список «спонсоров войны» из-за работы корпорации в РФ, пишет RT.

