Компания Mondelez International заявила, что не намерена уходить из России
Транснациональная кондитерская компания Mondelez International не планирует уходить из России и продолжит работу в стране. Об этом заявил гендиректор корпорации Дирк Ван де Пут в интервью Financial Times.
«Мы стараемся не вступать в конфронтацию и не делать громких заявлений, а просто продолжаем заниматься своим делом», — указал Ван де Пут.
Глава компании отметил, что инвесторов не беспокоит продолжение бизнеса Mondelez в России, никакого давления с их стороны с целью принудить организацию покинуть страну не было.
Ранее Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) добавило Mondelеz International в список «спонсоров войны» из-за работы корпорации в РФ, пишет RT.
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