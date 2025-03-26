Шадаев заявил об отсутствии рисков при возвращении иностранных компаний

Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что возвращение иностранных IT-компаний на российский рынок не несет рисков, если будет сохранена поддержка отечественных разработчиков. Он подчеркнул, что в этом случае конкуренция в отрасли только усилится, сообщает РИА Новости.

По словам главы Минцифры, вопрос о введении налога на использование иностранного программного обеспечения пока остается открытым, но дополнительное финансовое давление на российские компании сейчас нежелательно.