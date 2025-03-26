Шадаев заявил об отсутствии рисков при возвращении иностранных компаний

Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что возвращение иностранных IT-компаний на российский рынок не несет рисков, если будет сохранена поддержка отечественных разработчиков. Он подчеркнул, что в этом случае конкуренция в отрасли только усилится, сообщает РИА Новости.

По словам главы Минцифры, вопрос о введении налога на использование иностранного программного обеспечения пока остается открытым, но дополнительное финансовое давление на российские компании сейчас нежелательно.

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Он напомнил, что Госдума во втором чтении приняла поправки к законопроекту о критической информационной инфраструктуре (КИИ), которые закрепляют использование российского ПО в ключевых отраслях.

Согласно указу президента, доля отечественного софта в критически важных управленческих и производственных процессах должна достигнуть 80%, и новая нормативная база направлена на реализацию этой цели, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:РоссияБизнесМинцифры

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