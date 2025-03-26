Шадаев заявил об отсутствии рисков при возвращении иностранных компаний
Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что возвращение иностранных IT-компаний на российский рынок не несет рисков, если будет сохранена поддержка отечественных разработчиков. Он подчеркнул, что в этом случае конкуренция в отрасли только усилится, сообщает РИА Новости.
По словам главы Минцифры, вопрос о введении налога на использование иностранного программного обеспечения пока остается открытым, но дополнительное финансовое давление на российские компании сейчас нежелательно.
Он напомнил, что Госдума во втором чтении приняла поправки к законопроекту о критической информационной инфраструктуре (КИИ), которые закрепляют использование российского ПО в ключевых отраслях.
Согласно указу президента, доля отечественного софта в критически важных управленческих и производственных процессах должна достигнуть 80%, и новая нормативная база направлена на реализацию этой цели, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рубио рассказал об условиях России по мораторию на удары в Черном море
- УК могут начать штрафовать за отказ пускать провайдеров
- ЛДПР подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Жириновский»
- Врачи объяснили причину весеннего роста заболеваемости ОРВИ
- Генсек НАТО прокомментировал требования России по военному присутствию альянса
- Ученым впервые удалось запечатлеть полярные сияния на Нептуне
- Шадаев заявил об отсутствии рисков при возвращении иностранных компаний
- Залужный заявил о нехватке сил у ВСУ для наступления на Москву
- Основателя «Русагро» и экс-главу компании обвинили в хищении миллиарда рублей
- Коготь неизвестного вида теризинозавра нашли в пустыне Гоби
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru