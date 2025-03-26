Минцифры назвало условие для обсуждения работы YouTube в России

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что возможность размедления YouTube в России будет обсуждаться только после выполнения требований Роскомнадзора, сообщает РИА Новости.

По его словам, видеохостинг должен соблюдать российское законодательство и предпринять шаги по разблокировке отечественного контента.

РКН: Видеохостинг YouTube по-прежнему недоступен в России

Шадаев отметил, что в приоритете остается снятие ограничений с российских авторов, отмечает RT.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Google, которому принадлежит видеохостинг, сам создал проблемы для работы в России и должен следовать местным законам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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