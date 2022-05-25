Сеть Uniqlo опровергла слухи о скором открытии магазинов в России

В Telegram-каналах появилось видео, на котором сотрудники Uniqlo одевали манекены. В результате пользователи предположили, что магазины Uniqlo готовятся к скорому открытию, однако в компании подчеркнули, что это не так.

«Чтобы сохранить качество изделий и избежать деформации одежды, мы регулярно обновляем манекены, и обрабатываем одежду в период временной приостановки работы магазинов», — пояснили в компании.

Представители японского ритейлера добавили, что все магазины Uniqlo в России, а также интернет-площадка, по-прежнему закрыты, однако решение, приyятое компанией в марте, является временным, и пользователей обязательно проинформируют об изменениях.

Ранее производитель джинсов Levi Strauss после 29 лет работы в РФ принял решение уйти с российского рынка.

