Сеть Uniqlo опровергла слухи о скором открытии магазинов в России
Компания Uniqlo опровергла информацию о скором открытии своих магазинов в России, сообщает Газета.ру.
В Telegram-каналах появилось видео, на котором сотрудники Uniqlo одевали манекены. В результате пользователи предположили, что магазины Uniqlo готовятся к скорому открытию, однако в компании подчеркнули, что это не так.
«Чтобы сохранить качество изделий и избежать деформации одежды, мы регулярно обновляем манекены, и обрабатываем одежду в период временной приостановки работы магазинов», — пояснили в компании.
Представители японского ритейлера добавили, что все магазины Uniqlo в России, а также интернет-площадка, по-прежнему закрыты, однако решение, приyятое компанией в марте, является временным, и пользователей обязательно проинформируют об изменениях.
Ранее производитель джинсов Levi Strauss после 29 лет работы в РФ принял решение уйти с российского рынка.
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