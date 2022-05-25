СМИ: Nike покинет российский рынок

Отмечается, что бренд спортивной обуви и одежды не продлил соглашение с IRG, так как «не может в обозримом будущем организовать поставки товаров в Россию».

По словам PR-директора франчайзи Людмилы Семушиной, поставки товаров Nike в РФ приостановлены, наблюдается дефицит продукции, пишет Ura.ru. Эксперт отметила, что в нынешних условиях IRG не может продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будет вынуждена их закрыть.

Срок действия соглашений Nike с компаниями в РФ истекает 26 мая, бренд не собирается вступать в новые деловые отношения с партнерами в стране, при этом Nike продолжит выплачивать зарплату своим сотрудникам, отмечает РЕН ТВ.

