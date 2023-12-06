Сеть «М.Видео» проведет ребрендинг
Группа «М.Видео-Эльдорадо», объединяющая две сети магазинов бытовой техники и электроники, проведет ребрендинг «М.Видео». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
«"М.Видео" получил обновленный логотип — более удобный для восприятия и заметный, модернизированный фирменный стиль (новые визуальные элементы, паттерн, шрифты, красный и белый цвета стали более яркими и диджитальными)», — указали в группе.
Также на логотипе появился дескриптор «Главный эксперт по технике», пишет Ura.ru. Основой и единым стилеобразующим элементом бренда стала буква М. Предполагается, что новая концепция позволит сохранить преемственность и узнаваемость компании.
Сеть также развивает новые суббренды, которые позволят закрывать связанные с техникой и электроникой потребности покупателей.
«В портфеле появились "М.Мастер" — единый центр помощи клиенту, включающий доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, новые финансовые сервисы, предлагаемые "М.Видео-Эльдорадо" через свою дочернюю компанию "Директ кредит", — например, продукт "М.Рассрочка" с возобновляемым кредитным лимитом», — отмечается в сообщении.
Кроме того, группа компаний объединит программы лояльности «М.Видео» и «Эльдорадо» и расширит число кобрендинговых магазинов двух сетей с 45 до почти 60.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России увидели риски ухода «Ашана», Metro и Globus
- Водитель в Японии совершил серию наездов на прохожих
- Индонезия сообщила о распространении инфекции, связанной с «загадочной пневмонией»
- Сеть «М.Видео» проведет ребрендинг
- Иран запустил в космос новую биокапсулу
- СМИ: Александр Лазарев станет главным режиссером Театра Российской армии
- Блинкен и глава МИД КНР обсудили усилия США по урегулированию на Ближнем Востоке
- Чиновника администрации Архангельска задержали по подозрению в получении взятки
- СМИ: Президент «Балтики» предложил национализировать компанию
- Трамп заявил, что не планирует становиться диктатором и злоупотреблять властью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru