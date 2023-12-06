Сеть «М.Видео» проведет ребрендинг

«"М.Видео" получил обновленный логотип — более удобный для восприятия и заметный, модернизированный фирменный стиль (новые визуальные элементы, паттерн, шрифты, красный и белый цвета стали более яркими и диджитальными)», — указали в группе.

Также на логотипе появился дескриптор «Главный эксперт по технике», пишет Ura.ru. Основой и единым стилеобразующим элементом бренда стала буква М. Предполагается, что новая концепция позволит сохранить преемственность и узнаваемость компании.

Сеть также развивает новые суббренды, которые позволят закрывать связанные с техникой и электроникой потребности покупателей.

«В портфеле появились "М.Мастер" — единый центр помощи клиенту, включающий доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, новые финансовые сервисы, предлагаемые "М.Видео-Эльдорадо" через свою дочернюю компанию "Директ кредит", — например, продукт "М.Рассрочка" с возобновляемым кредитным лимитом», — отмечается в сообщении.

Кроме того, группа компаний объединит программы лояльности «М.Видео» и «Эльдорадо» и расширит число кобрендинговых магазинов двух сетей с 45 до почти 60.

