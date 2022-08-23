Сеть «Магнит» вернула обязательный масочный режим для сотрудников магазинов

Торговая сеть «Магнит» на фоне роста заболеваемости коронавирусом введет обязательный масочный режим для работников магазинов и сотрудников распределительных центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ретейлера.

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Новые требования действуют с 23 августа. Масочный режим придется соблюдать персоналу торговых точек в 67 регионах и в 45 распределительных центрах.

Также «Магнит» увеличит количество санитарных мероприятий, сеть уже сформировала запас средств индивидуальной защиты для персонала и активизировала проведение кампании по вакцинации сотрудников.

Ретейлер сохраняет меры по профилактике COVID-19 в магазинах и офисах. Так, к работе не допускают персонал с повышенной температурой, в торговых точках регулярно дезинфицируют помещения и поверхности, а для покупателей доступны бесплатные диспенсеры с антисептиком.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирусМагазины
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