Starbucks окончательно уйдет из России

Американская компания Starbucks ликвидирует российское юрлицо ООО «Кофе Сирена». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Starbucks «уходит» из России

Отмечается, что в течение трех месяцев сотрудники компании будут сокращены.

Оператор «Кофе Сирена» управлял 130 кофейнями сети.

В марте Starbucks сообщила о приостановке деятельности в России. Компания временно закрыла свои кафе в крупных городах страны на фоне российской спецоперации на Украине.

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ТЕГИ:Кафекомпания
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