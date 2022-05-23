Starbucks окончательно уйдет из России
23 мая 202212:53
Американская компания Starbucks ликвидирует российское юрлицо ООО «Кофе Сирена». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что в течение трех месяцев сотрудники компании будут сокращены.
Оператор «Кофе Сирена» управлял 130 кофейнями сети.
В марте Starbucks сообщила о приостановке деятельности в России. Компания временно закрыла свои кафе в крупных городах страны на фоне российской спецоперации на Украине.
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23 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru