Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» купила сеть кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых»

Отмечается, что сделка состоялась в конце марта текущего года. До 23 марта сетью кафе владели Игорь Моисеев и Евгений Каценельсон. Каждому из них принадлежало по 50% ООО «Селена». Предпринимали воздерживаются от комментариев касательно сделки, не называется и сумма, за которую была продана сеть кафе.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ приобрел у ФГУП «НАМИ» завод Nissan, расположенный в Санкт-Петербурге.

