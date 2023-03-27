Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» купила сеть кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых»

Частная независимая сеть многофункциональных АЗС «Нефтьмагистраль» купила сеть предприятий общественного питания «Кулинарная лавка братьев Караваевых». Об этом сообщило издание РБК.

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Отмечается, что сделка состоялась в конце марта текущего года. До 23 марта сетью кафе владели Игорь Моисеев и Евгений Каценельсон. Каждому из них принадлежало по 50% ООО «Селена». Предпринимали воздерживаются от комментариев касательно сделки, не называется и сумма, за которую была продана сеть кафе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КафеАЗСПродажаБизнес

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