Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» купила сеть кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых»
Частная независимая сеть многофункциональных АЗС «Нефтьмагистраль» купила сеть предприятий общественного питания «Кулинарная лавка братьев Караваевых». Об этом сообщило издание РБК.
Отмечается, что сделка состоялась в конце марта текущего года. До 23 марта сетью кафе владели Игорь Моисеев и Евгений Каценельсон. Каждому из них принадлежало по 50% ООО «Селена». Предпринимали воздерживаются от комментариев касательно сделки, не называется и сумма, за которую была продана сеть кафе.
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